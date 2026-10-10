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Të premten një person ka raportuar se në fshatin Trudë të Prishtinës, e kanë ndaluar tre persona dhe nën kërcënimin e armës ia kanë vjedhur një mijë e 500 euro.
Ai tha se është goditur nga njëri prej tyre dhe për këtë ka marrë trajtim mjekësor.
“Viktima mashkull kosovar, ka njoftuar policinë se derisa ka qenë me veturë në dalje të autostradës, e kanë ndaluar tre persona të dyshuar, të maskuar dhe nën kërcënimin e armës i kanë marrë nga kuleta një mijë e 500 euro para të gatshme”.
“Po ashtu njëri prej të dyshuarve e goditur viktimën për çka viktima ka pranuar trajtim mjekësor. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe është duke u hetuar”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës. /Klankosova.tv