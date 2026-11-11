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Një vajzë e mitur, e cila ishte raportuar e zhdukur nga familjarët në Fushë Kosovë, është gjetur.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ishte raportuar më 9 nëntor, rreth orës 19:00, nga një burrë kosovar, i cili kishte njoftuar se mbesa e tij ishte larguar nga shtëpia dhe nuk dihej vendndodhja e saj, transmeton Klankosova.tv.
Policia njofton se e mitura është paraqitur në stacion policor dhe, me urdhër të prokurorit, është dërguar në strehimore.
Rasti është duke u hetuar.