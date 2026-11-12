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Një vajzë e mitur ka pësuar lëndime të rënda pasi ka rënë aksidentalisht nga një veturë në lëvizje në fshatin Reqan të Suharekës.
Rasti ka ndodhur më 11 nëntor, rreth orës 14:00, kur një mashkull kosovar ishte duke lëvizur me veturën e tij për bartjen e mallrave, ndërsa në automjet ndodhej edhe viktima e mitur, transmeton Klankosova.tv.
Si pasojë e lëndimeve të marra, ajo është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK.
Ndërkaq, i dyshuari është intervistuar nga policia dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.