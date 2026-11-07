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Afrimiteti i Behares me Fuegon në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 ka nxitur diskutime mes banorëve, duke vënë në qendër të vëmendjes edhe statusin e saj martesor.
Nora, Kledja dhe Shqiponja kanë shprehur mendimet e tyre lidhur me raportin e dyshes, duke komentuar edhe sjelljen e Behares ndaj Fuegos.
Nora u shpreh se nuk do të qëndronte aq afër me një person tjetër nëse do të ishte e martuar.
“Unë me pas burrë nuk kisha nejt ngjitur me dikë… Unë nëse rri ma shumë me Fuegon... kjo i bon do sene që nuk i kuptoj”, tha ajo.
Ndërkohë, Kledja kishte një mendim më ndryshe, duke e cilësuar si një raport normal, të paktën nga ana e Fuegos.
“Fuego e ka shoqe si gjithë të tjerët, është një raport normal”, deklaroi Kledja.
Nga ana tjetër, Shqiponja ishte më e drejtpërdrejtë në komentet e saj, duke kritikuar Beharen për mënyrën se si, sipas saj, po sillet në raport me Fuegon, pavarësisht se është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.
“Po e shfrytëzon qat kartën: unë jam nanë, bashkëshorte, jam e martume, a knena me Fuegon po i harron ato sene krejt… Tani mos thuj jam gru e martume, kur je e martume duhet mu sill qashtu”, u shpreh Shqiponja.