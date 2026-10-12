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A keni ditur që gjatë luftës, UÇK-ja përdorte komunikime të koduara për të mos u përgjuar nga forcat serbe?
Radiolidhje të improvizuara, pajisje të ndërtuara me pjesë të blera në tregun e Ferizajt, dhe një sistem kriptografie i zhvilluar nga një inxhinier shqiptar në kushte shtëpie, transmeton Klankosova.tv.
Por historia nuk përfundon këtu. Ai ndihmoi edhe në dekriptimin e komunikimeve të policisë dhe ushtrisë serbe.
Visar Hoti, inxhinieri që e ktheu teknologjinë në një tjetër front të luftës, rrëfeu historinë e tij në emisionin “Ora Shtatë”.
“Ushtria Çlirimtare ka qenë ushtri e të gjithëve, e të gjithë qytetarëve, e profileve të ndryshme, dhe zona operative e Nerodimes ka qenë e veçantë në aspektin se ka qenë e pajisur me njerëz të ngritur, ka pasur njerëz intelektualë, që kanë udhëhequr. Në atë kohë ka qenë thirrje e përgjithshme që gjithkush në mënyrën e vetë të kontribuojë për luftën”, u shpreh Hoti.
Pos tjerash, Hoti tha se komunikimi të mbahet shumë i mbyllur rreth punës që bënte ai, ka qenë shumë i rëndësishëm.