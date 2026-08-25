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Sulmuesi i Chelseat, Liam Delap pritet të ndërrojë skuadër, por jo edhe ligë.
Ai do të mbetet në Premier Ligën angleze, por nuk do të mbrojë ngjyrat e skuadrës nga Londra.
Delap raportohet se ka arritur marrëveshje me Nottingham Forest.
Siç raporton gazetari i njohur i merkatos, Fabrizio Romano, klubet kanë rënë dakord për një tarifë prej 45 milionë funtesh.
Forest dhe “Blutë” e Londrës pritet që së shpejti ta zyrtarizojnë marrëveshjen dhe pas një viti, Delap do të ndërrojë ngjyrat e klubit. /Klankosova.tv