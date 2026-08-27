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Liverpooli ka arritur një marrëveshje në parim me PSG-në për nënshkrimin e sulmuesit të krahut Bradley Barcola , në një marrëveshje që mund të arrijë në 140 milionë euro.
Klubet arritën një marrëveshje mbrëmë, me më shumë se 117 milionë euro të vlerës totale të garantuara dhe 23 milionë eurot e mbetura në bonuse të mundshme, raportoi The Athletic, shkruan Abola.
Nga ana e Liverpoolit, negociatat po drejtohen nga drejtori sportiv Richard Hughes dhe kryetari i Fenway Sports Group, Mike Gordon, ndërsa detajet përfundimtare do të finalizohen të enjten në mëngjes. Edhe pse ende nuk është nënshkruar asgjë, transferimi është afër përfundimit, transmeton klankosova.tv.
23-vjeçari është shfaqur si objektivi kryesor i Liverpoolit për të zëvendësuar Mohamed Salah — i cili u largua nga Anfield si transferim i lirë në fillim të kësaj vere.