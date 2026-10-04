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Aurora ka ndarë me ndjekësit një video të veçantë në TikTok, pak pasi Kushtrimi e mori për nuse, në një ceremoni të shoqëruar me tradita shqiptare.
Në video, Aurora shfaqet e lumtur pranë bashkëshortit të saj, ndërsa me këngën “E kam zgjedh ma t’mirin djalë” ka shprehur dashurinë dhe emocionet në këtë ditë të veçantë, transmeton Klankosova.tv.
Çifti sonte do ta kurorëzojë festën e tyre me një dasmë, ku pritet të marrin pjesë familjarë, miq dhe të ftuar të shumtë.
Pas momenteve tradicionale të marrjes së nuses, atmosfera pritet të vazhdojë sonte me festën e madhe të çiftit.
@aurorarrusta
@Kushtrim Kelani 🤍 #fyp♬ original sound - Vizioni Libonia - Vizioni Libonia