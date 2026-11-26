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Deputeti i PDK-së, Uran Ismaili, ka njoftuar se gjatë ditës së sotme ka qëndruar në Hagë, ku vizituar ish-kryetarin e partisë dhe të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli.
Ismaili ka thënë se me Veselin kanë biseduar për përgatitjen e strategjisë për apelimin e aktgjykimit dënues.
Derisa, ka thënë se takimet me Veselin i japin gjithmonë kurajo, duke shtuar se ish-kryekuvendari ishte i fortë.
“Përgjegjësia jonë historike në mbrojtje të së vërtetës. Në prag të Festës së Flamurit, isha në Hagë si pjesë e ekipit mbrojtës në vizitë te kryetari Kadri Veseli. Takimet me të më japin gjithmonë kurajo. E gjeta të fortë si gjithmonë, me zemrën plot. Biseduam për përgatitjet për apel dhe për hapat që kemi përpara. E gjithë vëmendja jonë është te apeli. Në këtë betejë është në peshore edhe e vërteta e Kosovës dhe e luftës sonë çlirimtare.”, ka shkruar Ismaili në Facebook.
Ai ka thënë se angazhimi i shoqërisë kosovare duhet të jetë më i madh në mbrojtje të së vërtetës së luftës çlirimtare.
“Përballë padrejtësisë që u është bërë heronjve të luftës sonë me dënimin e tyre, angazhimi ynë si shoqëri duhet të jetë edhe më i madh. Beteja për të vërtetën e Kosovës vazhdon. Në këtë betejë, uniteti dhe angazhimi ynë kanë peshë. Është përgjegjësia jonë historike ta mbrojmë të vërtetën e luftës sonë çlirimtare.”, ka shkruar Ismaili. /Klankosova.tv