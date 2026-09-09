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Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është shtyrë dhe do të vazhdojë punimet të premten, në orën 11:00.
Shtyrja e seancës erdhi pasi deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq, nuk u tërhoq nga deklarata e tij gjatë propozimit të nënkryetarit nga komuniteti serb.
Simiq, gjatë fjalës së tij në Kuvend, deklaroi se propozimi bëhet “në emër të popullit serb”.
Shtyrjen e seancës e njoftoi kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu.
“Më lejoni të i referohem edhe një takimi që pata me përfaqësuesit e subjekteve politike, pra në atë takim nuk pati dakordim për mënyrën e votimit për nënkryetarë të Kuvendit, pra nga ai takim, ashtu siç unë e kuptova, ishte e qartë që as propozimi i GP-së, përkatësisht i subjektit politik PDK që ishte zonja Vlora Çitaku, dhe nga ana tjetër as propozimi i LDK-së, që ishte zotëri Kujtim Shala, si dhe zonja Nagavci ngriti shqetësimet e njëjta me deklarimet e deputetit Simiq, që janë jokushtetuese, pra është e qartë që nuk ka vota për propozimet e tyre për t’u zgjedhur nënkryetarë të Kuvendit. Prandaj konsideroj që duhet dakordim për këtë çështje, dhe si rrjedhojë seanca konstituive i vazhdon punimet të premten në ora 11:00”, tha Haxhiu./Klankosova.tv