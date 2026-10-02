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Federata Portugeze e Futbollit tashmë po punon për t’u pajtuar me Cristiano Ronaldon dhe të dyja palët do të takohen javën e ardhshme, raporton Marca.
Portugalia nuk dëshiron që një karrierë legjendare e Ronaldos me kombëtaren të përfundojë në këtë mënyrë dhe shpreson që situata të zgjidhet, në mënyrë që lojtari me më së shumti ndehsje dhe gola tek ta të vazhdojë karrierën e tij me kombëtaren.
Ata besojnë se Cristiano e meriton një lamtumirë të demkë, me respektin dhe dinjitetin që meriton karriera e tij.