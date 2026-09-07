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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka treguar se do të garojë në zgjedhjet e ardhshme brenda partisë.
Ajo tha se nuk do ta pranonte të ishte kandidate e LDK-së për kryeministre nëse partinë do ta udhëhiqte dikush tjetër.
“Nuk do të pranoja që të isha kandidate e LDK-së për kryeministre në qoftë se partinë do ta udhëhiqte dikush tjetër”, deklaroi Bajrami në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Bajrami tha se situata aktuale politike nuk lidhet me zgjedhjet e brendshme të LDK-së, të cilat sipas planit pritet të mbahen në shtator apo nëntor të vitit 2027.
Ajo theksoi se, nëse nuk ka ndryshime pozitive dhe zgjedhjet zhvillohen në një garë të drejtë e të hapur, do të jetë njëra prej kandidateve.
"Në qoftë se nuk ka ndryshime pozitive, në situatën në të cilën jemi, nëse ka garë fer dhe të hapur unë do të jem njëra prej kandidateve”, deklaroi Bajrami./Klankosova.tv