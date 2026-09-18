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Cristiano Ronaldo do të vazhdojë të jetë pjesë e Përfaqësueses së Portugalisë. Ylli portugez nuk do të tërhiqet nga kombëtarja dhe pritet të jetë në dispozicion për ndeshjet e ardhshme gjatë muajve shtator dhe tetor.
Lajmi është bërë i ditur nga gazetari i njohur i merkatos, Fabrizio Romano, i cili raporton se trajneri i ri i Portugalisë, Jorge Jesus, e ka përfshirë Ronaldon në listën e tij të parë që nga marrja e drejtimit të përfaqësueses, transmeton Klankosova.tv.
Kështu, 41-vjeçari do të vazhdojë aventurën me fanellën e Portugalisë, duke qenë pjesë e ciklit të ri të kombëtares.