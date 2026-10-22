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Laureta Kosumi, e fejuara e TikTokerit dhe ish-banorit të Big Brother VIP Kosova, Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën në një aksident me motoçikletë, ka reaguar me një mesazh prekës në rrjetet sociale.
Përmes disa fjalëve të mbushura me dhimbje, ajo ka shprehur dashurinë e madhe për të, duke lënë të kuptohet se humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh në jetën e saj.
“Shpirti jem i mirë, me ke lon me zemër të coptume. Kom me të dashtë pafundësisht deri në frymën tem të fundit. Fly high, shpirti i bardhë”, ka shkruar ajo./Klankosova.tv