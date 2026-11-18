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Pa i kryer krejt punët në të vjetrën, thirrën seancë të re.
Veçse, para takimit të rregullt, deputetëve pritet t'u vijë në dorë Ligji për Dhomat e Specializuara, të cilit nuk i erdhi radha javën e kaluar, megjithëse ishte vënë në rend dite.
Partia që ishte edhe nismëtare për këtë ligj, pret t'i ketë edhe votat e Vetëvendosjes.
Me gjithë përkrahjen që kishin, në partinë në pushtet kanë dilema për ndikimin e ligjit.
Për ndryshimet që janë paralajmëruar se do të vijnë më pas, thonë se kurrfarë informacioni nuk kanë.
Lidhur me pozicionimin karshi këtij ligji, ndërrim nuk ka te Lidhja Demokratike e Kosovës.
Kuvendi ka njoftuar për seancën plenare me pika tjera në rend, megjithatë Klani merr vesh që para saj, në ora 10:00, ligjëvënësit do të mblidhen për ta trajtuar paraprakisht çështjen e Ligjit për Specialen.
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