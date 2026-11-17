Lajmet e fundit
Banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Anjeza, gjatë një bisede me Shqiponjën, ajo ka folur hapur për ndjenjat që ka ndaj të dashurit, duke theksuar se dashuria e saj është shumë e madhe dhe se edhe pjesëmarrjen në këtë format e lidh me arsyet e saj personale.
“E du si sytë e mi, nuk di me përshkru sa shumë e du. Unë edhe sot këtu jam për to. Ai e din për kon ndjej, ai e din për kon jom t'u i bo këto sene”, është shprehur Anjeza.
Ajo ka shtuar se për të rëndësi ka vetëm një person, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e saj nuk kanë ndryshuar pavarësisht qëndrimit në BBVK.
“Mu ma nin veç për ni njeri. Unë kam ardhë për arsye të mia”, ka deklaruar ajo.
Për më shumë: