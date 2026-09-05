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Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë ditës së diel, në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell dhe me vranësira të pakta, të cilat pritet të jenë më të theksuara rreth relievit malor.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10°C dhe 15°C, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 28°C deri në 31 gradë Celzius, transmeton Klankosova.tv.
Do të fryjë erë e dobët deri mesatare, kryesisht nga drejtimet veriore dhe verilindore, me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s.