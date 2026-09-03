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Këtë të enjte, një ditë pas aksidentit tragjik, do t’i jepet lamtumira e fundit ish-banorit të BBVK-së, Laurent Krasniqit, raporton Klankosova.tv.
Sipas njoftimit të shokut të ngushtë të tij, Egzon Sahitit, varrimi i të ndjerit do të bëhet në fshatin Llukar, nga ora 17:00.
Ish-banori i BBVK-së vdiq si pasojë e një aksidenti mes një motoçiklete [të cilën e ngiste ai] dhe një automjeti.
Pavarësisht përpjekjeve nga ana e mjekëve, 29-vjeçari nuk arriti të iu bëjë ballë plagëve të marra.