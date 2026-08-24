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Policia e Lushnjës ka dhënë detaje lidhur me ngjarjen tragjike të mbrëmjes së sotme në Lushnjë, ku djali i familjes ka vrarë mamanë e tij dhe ka plagosur rëndë të atin.
Sipas autoriteteve ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:20, në fshatin Zhymë nga i dyshuari i moshës 45-vjeçare,
Në njoftimin e policisë bëhet e ditur se nëna 80-vjeçare është Fanije Dalladaku dhe babai i plagosur 77-vjeçar, Hasan Dalladaku,
“Shtetasi Florion Dalladaku, i cili dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor, është larguar nga banesa pas ngjarjes. Shërbimet e Policisë po vijojnë kontrollet për lokalizimin dhe kapjen e tij”.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes./A2Cnn