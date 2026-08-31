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Marjana Karolina Bunaj është 37-vjeçarja nga Pogradeci që humbi jetën tragjikisht gjatë transportit drejt Tiranës, ku po dërgohej për trajtim më të specializuar mjekësor.
Marjana, me origjinë nga Mirdita dhe e martuar në Pogradec, ishte në muajin e shtatë të shtatzënisë dhe priste fëmijën e saj të parë.
Ngjarja e rëndë nisi gjatë natës, kur 37-vjeçarja shfaqi dhimbje të forta barku.
Ajo telefonoi motrën e saj, Albina Mekolli, e cila shkoi menjëherë dhe e shoqëroi drejt maternitetit të Pogradecit./Euronews.al