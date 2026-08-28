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E dashura e yllit të Real Madridit, Vinicius Junior, influencuesja braziliane Virginia Fonseca, është bërë pjesë e diskutimeve në rrjetet sociale pas publikimit të një videoje ku shihet duke kaluar kohë me trajnerin e saj personal.
Pamjet kanë nxitur spekulime nga ndjekësit, sidomos pas krizës së fundit në lidhjen e saj me futbollistin, gjatë së cilës dyshja u nda për një periudhë të shkurtër.
Megjithatë, nuk ka asnjë konfirmim se mes Fonsecas dhe trajnerit ka pasur diçka më shumë se një marrëdhënie profesionale. /Klankosova.tv
A Virginia está sendo cancelada internacionalmente por causa desse vídeo… esse amigo levando a Vivíbora mais uma vez para a rua escura. Já não bastava o caso do gel no Uber!? pic.twitter.com/WkVxPUaJDJ— kah (@kabiscoiteira) August 25, 2026