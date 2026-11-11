Lajmet e fundit
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tash deputete e LDK-së, në seancën e sotme të Kuvendit, ku po debatohet për Raportin e Komisionit Evropian, ia drejtoi gishtin Qeverisë së udhëhequr nga Vetëvendosje, për arsyetime në vend të progresit.
Osmani ka reaguar sërish, duke e shpërndarë fjalimin e saj në Parlament, për të cilin tha se nuk u pëlqen atyre që arsyetojnë hajnitë, transmeton Klankosova.tv
“Qeveritë nuk duhet ta matin progresin e tyre duke u krahasuar me dështimet e njëra-tjetrës. Në vend të garës se cila ka ngecur më shumë apo cila ka vjedhur më shumë, duhet të garojnë për arritje dhe rezultate konkrete.
Fjalimi im i sotëm në Kuvend.
Natyrisht, ky fjalim nuk u pëlqen as atyre që arsyetojnë hajnitë, as atyre që nuk mësojnë kurrë nga gabimet e së kaluarës.”