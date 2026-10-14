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Kur kardinali amerikan Robert Prevost doli në ballkonin e Bazilikës së Shën Pjetrit në maj të vitit 2025 si Papa Leoni XIV, udhëheqësi i ri i Kishës Katolike, ai krijoi një kontrast të dukshëm me paraardhësin e tij, Françeskun.
Leoni, i ri për një papë në moshën 69-vjeçare, dukej energjik, fliste me zë të fuqishëm dhe nuk kishte histori të njohur problemesh shëndetësore. Françesku, i cili ndërroi jetë në moshën 88-vjeçare, ishte dobësuar gjithnjë e më shumë gjatë papatit të tij 12-vjeçar.
Me njoftimin e Vatikanit të martën se Leoni, tashmë 71-vjeçar, ishte diagnostikuar me kancer në mushkëri pasi kirurgët i hoqën një pjesë të mushkërisë së djathtë atë pasdite, 1.4 miliardë katolikët e botës po përballen sërish papritur me realitetin e një pape të sëmurë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Leoni, pontifi i parë i lindur në SHBA, është shfaqur si një zë gjithnjë e më me ndikim përtej Kishës, duke ngritur alarmin për rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale dhe duke tërhequr zemërimin e presidentit amerikan Donald Trump përmes kritikave ndaj luftës me Iranin.
E ardhmja e papatit të Leonit — që dikur pritej të ishte dinamik, me shumë udhëtime jashtë vendit dhe me papën që merrte një rol udhëheqës moral në skenën globale — tani është më e pasigurt. Ekspertët mjekësorë thonë se prognoza e papës do të varet nga disa faktorë, përfshirë faktin nëse kanceri ishte përhapur në nyjet limfatike, gjë që aktualisht nuk dihet.
"Është tepër herët për të thënë se si do të ndikojë kjo në agjendën e Papës Leon dhe në aftësinë e tij për të vazhduar detyrat e papatit," tha për Reuters John Thavis, ekspert i Vatikanit dhe autor.
"Nëse shërimi i tij është i plotë dhe nuk kërkohet terapi agresive, papa mund të jetë në gjendje të vazhdojë si zakonisht," tha ai.