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Policia e Kosovës, në raportin 24-orësh, ka bërë me dije se një person është dërguar në mbajtje në lidhje me veprën penale “Shantazh”.
Ndonëse nuk është bërë e ditur se kur ka ndodhur arrestimi, vepra mësohet të jetë kryer përgjatë viteve 2023-2025.
Sipas njoftimit, i dyshuari mashkull gjatë kësaj periudhe e ka shantazhuar viktimën, po ashtu mashkull, duke i kërkuar para, dhe së fundmi viktima edhe i ka dhënë një shumë parash atij.
“Prishtinë / 2023-2025. Është arrestuar i dyshuari m/k, mbi dyshimin e bazuar se, që disa vite e kishte shantazhuar viktimën m/k duke i kërkuar para ku deri me tani viktima i ka dhënë një shume te konsideruar parash”.
“Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar Policia.