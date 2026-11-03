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Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për përfshirje në një rrjet të organizuar kriminal ndërkombëtar të kontrabandimit me migrantë, i cili shtrihet në disa shtete të Ballkanit dhe vende të Bashkimit Evropian.
Operacioni është realizuar të martën nga Sektori i Hetimeve i Departamentit për Kufi, në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI) dhe nën autorizimin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.
Sipas hetimeve, i dyshuari, shtetas kosovar, dyshohet se kishte për detyrë rekrutimin e shoferëve, të cilët pajiseshin me automjete, para dhe harta të sakta të lëvizjes për të transportuar migrantë ilegalë.
Shoferët, sipas Policisë, bartnin migrantë nga kufiri i Turqisë në Greqi, fillimisht drejt Selanikut, për të vazhduar më pas tranzitin përmes shteteve të tjera drejt Evropës.
Gjatë operacionit është bastisur edhe banesa e të dyshuarit në Prishtinë, ku janë gjetur dhe sekuestruar 1 mijë e 760 euro para të gatshme dhe fletë-transaksione të ndryshme financiare.
I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, ndërsa me urdhër të prokurorit i është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente.