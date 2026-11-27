Lajmet e fundit
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “përvetësim në detyrë”, pasi dyshohet se kishte përvetësuar mbi 10 mijë euro nga qarkullimi ditor i dy zyrave postare në komunën e Rahovecit.
Sipas njoftimit të Policisë, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se më 19 dhe 20 tetor 2026 kishte përvetësuar shumën prej 10 mijë e 146 euro e 12 centësh, transmeton Klankosova.tv.
Rasti është trajtuar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, përkatësisht njësia në Gjakovë, në bashkëpunim me institucionet përkatëse.
Pas veprimeve hetimore dhe sigurimit të provave, më 27 nëntor është siguruar prezenca e të dyshuarit, i cili është intervistuar në prani të avokatit sipas detyrës zyrtare.
Me vendim të prokurorit kompetent, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.