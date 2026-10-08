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Një person dyshohet se ka qarkulluar sot me armë zjarri në një shkollë fillore në Ferizaj.
Sipas një video që po qarkullon në rrjetet sociale, i dyshuari shihet me armë zjarri në oborrin e një shkolle në Ferizaj teksa publikuesja e videos u bëri thirrje prindërve për kujdes ndaj fëmijëve të tyre.
Klankosova.tv ka kontaktuar me zëdhënësin e Policisë së Rajonit të Ferizajt, Kanun Veseli i cili tha se njësitet përkatëse po e trajtojnë rastin.
"Lidhur me videon e publikuar në rrjetet sociale, ku dyshohet se në një shkollë fillore në Ferizaj, një person shihet me armë, policia e Ferizajt është duke u trajtuar dhe se për informata të tjera do të njoftoheni me kohë", tha Veseli për klankosova.tv.