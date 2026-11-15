Lajmet e fundit
Një shtetas i Kosovës raportohet se ka humbur jetën në një aksident trafiku në rrugën magjistrale Rozhajë-Beranë, në Mal të Zi.
Sipas mediumit “Vijesti”, bëhet fjalë për E.M., 47-vjeçar.
“Vijesti”, duke iu referuar Drejtorisë së Policisë, raporton se aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:45, ku janë përfshirë dy automjete.
Sipas të njëjtit medium, në këtë aksident janë lënduar edhe dy persona dhe se qarkullimi në këtë rrugë është rikthyer pas përfundimit të hetimeve në vendin e ngjarjes.