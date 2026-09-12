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Policia e Kosovës ka arrestuar një person i cili dyshohet se përmes profilit të tij në rrjetin social, Facebook ka postuar përmbajtje kërcënuese mbi Kuvendin e Kosovës, ka mësuar Radiotelevizioni i Kosovës.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, i dyshuari është arrestuar për veprën "Kanosje" me datë 10 shtator në ora 19:15, raporton klankosova.tv.
Ndërkaq, siç raporton RTK, i njëjti figuron i dyshuar në gjithsej 31 raste kriminale të evidentuara gjatë periudhës 2000–2023.
Ai dyshohet për vepra të ndryshme penale si vrasja në tentativë, sulmi, kanosja, posedimi dhe përdorimi ilegal i armëve.
Në postimin e tij, i dyshuari kishte shkruar: "Pom vyejn 30 mashkuj patriot të armatosur mire me bllokue parlamentin e Kosovës, dhe mos me u dorëzue deri sa ti zgjedhin krejt institucionet, përgjegjësin dhe të gjitha obliginet i mar vet".