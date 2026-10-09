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Detaje të reja janë zbuluar nga tragjedia që ndodhi pasditen e sotme, në fshatin Livoç i Ulët në Gjilan, ku u vranë dy persona, vëlla dhe motër, rreth 30-vjeçarë.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosova, Qendresa Tërshani, dorasi e ka dërguar vetë bashkëshorten në Emergjencën e Gjilanit, por fatkeqësisht ka qenë pa shenja jete dhe i është konstatuar vdekja.
Ndërsa viktima tjetër, vëllau i saj raportohet se ka vdekur në vendin e ngjarjes.
Të njëjtat burime kanë bërë me dije se personi që mbeti i plagosur është xhaxhai i gruas.
Deri në këtë fazë të hetimeve, Policia deklaroi se nuk dihet motivi i rastit.