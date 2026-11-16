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Një vajzë është dërguar dje për trajtim mjekësor në Spitalin e Pejës, në rrethana që dyshohet se lidhen me një rast të dhunimit.
Lajmin e ka bërë të ditur korrespondenti i Klan Kosovës nga Peja, Valdrin Daci, gjatë një lidhjeje direkte në emisionin “Ora 7”.
Sipas informacioneve jozyrtare, vajza dyshohet se ka pasur gjendje të rëndë shëndetësore, e cila mund të ketë ardhur si pasojë e një dhunimi të mundshëm.
Ndërkohë, lidhur me rastin ka folur edhe zëdhënësi i Prokurorisë, Shkodran Nikçi, i cili ka bërë të ditur se prokurori i rastit ka iniciuar hetimet dhe ka kërkuar kryerjen e ekzaminimeve të nevojshme.
Ai ka bërë të ditur se janë duke u zhvilluar veprimet hetimore dhe se të dyshuarit lidhur me rastin janë vënë në kërkim.
Rasti është nën hetim, ndërsa deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje të tjera lidhur me rrethanat e ngjarjes./Klankosova.tv