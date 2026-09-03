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Një i mitur ka përfunduar në prangat policore, pasi dyshohet se ka kryer veprën penale të dhunimit.
Sipas Policisë së Kosovës, i mituri është arrestuar pasmesnatës të së mërkurës.
Pas prangosjes, ai është dërguar në mbajtje për 24 orë.
“Istog 02.09.2026 – 01:00-02:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar- i mitur, nën dyshimin për kryerjen e veprës së lartcekur. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 24 orë.”, thuhet në raportin policor. /Klankosova.tv