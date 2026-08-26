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Një 81-vjeçar dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij në Prizren, pas më shumë se 50 vitesh martesë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Rifat Ukëimeri”, ndërsa dyshohet se burri e ka sulmuar gruan me forcë fizike, duke i shkaktuar vdekjen.
Sipas burimeve të Klan Kosovës, 81-vjeçari fillimisht dyshohet se e ka paraqitur rastin ndryshe, duke pretenduar se gruaja kishte rënë nga kati i dytë. Megjithatë, ekzaminimet mjekoligjore kanë evidentuar shenja në trupin e viktimës, duke ngritur dyshime për vrasje.
Trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa i dyshuari është ndaluar me urdhër të prokurorisë për 48 orë. Policia ka bërë të ditur se në të kaluarën nuk kishte evidenca për konflikte apo raste të dhunës mes çiftit.