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Të dilën, një rast i rëndë tronditi Pogragjën e Gjilanit.
Remzi Arifi dyshohet se qëlloi për vdekje të birin, 29-vjeçar dhe u largua nga vendi i ngjarjes.
Burime të Klankosova.tv kanë bërë të ditur se vetura e të dyshuarit është gjetur në zonën e fshatit Sllubicë, ndërsa i njëjti është ende në arrati.
Nga ana tjetër, gazetarja e Klan Kosovës, Vesa Hoda bëri të ditur se nga komunikimet me zyrtarë policorë, të njëjtit dyshojnë se dorasi ka ikur në Serbi.
Kujtojmë se burime pranë familjes, kanë treguar për Klankosova.tv se nëna ka dëgjuar dy krisma, ka parë burrin e saj teksa ikte, ndërsa djalin e kishte gjetur në një dhomë të mbuluar me batanije.
Shënim: Personi i përmendur prezumohet i pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.