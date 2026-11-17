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Dy ura të mëdha në kryeqytetin ukrainas janë goditur, sipas raportimeve, nga një sulm rus me raketa balistike, bëri të ditur kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko.
Raketat goditën urat Veriore dhe Jugore të Kievit, të cilat kalojnë mbi lumin Dniepër, tha Klitschko, duke shtuar se furnizimi me ujë dhe energji elektrike është ndërprerë.
Ndërkohë, Ukraina goditi urën e rëndësishme të Kerçit, e cila lidh Rusinë me Krimenë e pushtuar, duke lënë të vdekur dy persona, njoftoi guvernatori i rajonit i vendosur nga Moska, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Presidenti Volodymyr Zelensky kishte paralajmëruar më herët se Moska mund të ndërmerrte sulme të tjera ndaj vendit të hënën në mbrëmje, kjo pasi zyrtarë ukrainas, amerikanë dhe evropianë zhvilluan bisedime të reja që synonin t'i jepnin fund konfliktit shumëvjeçar.
Këto bisedime online, në të cilat morën pjesë i dërguari amerikan Jared Kushner dhe i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff, u zhvilluan pasi Rusia njoftoi se kishte regjistruar sulmin më të madh ukrainas me dronë që nga fillimi i luftës.
Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në Kiev pak para mesnatës së të martës; pak më vonë, Klitschko deklaroi se qyteti kishte pësuar "dëmtime në sistemet e infrastrukturës kritike".
"Në disa zona ka ndërprerje të furnizimit me ujë dhe ngrohje", shtoi ai.
Sipas zyrtarëve, disa pjesë të sistemit të metrosë së Kievit që ndodhen mbi tokë janë dëmtuar gjatë sulmeve të natës, ndërsa civilëve u ishte kërkuar të strehoheshin në vendstrehimet e mbrojtjes civile.
Gjatë sulmeve ajrore, banorët e Kievit zakonisht strehohen në stacionet nëntokësore të qytetit.
Tetë ura të mëdha kalojnë mbi lumin Dniepër, duke lidhur pjesën perëndimore me atë lindore të Kievit. Përafërsisht tre milionë banorë varen nga këto ura për të lëvizur nëpër qytet.
Disa nga urat kryesore të kryeqytetit ishin shënjestruar gjithashtu nga sulme ruse me dronë në muajin tetor.
Ndërkaq, sipas zyrtarëve lokalë, tre persona janë plagosur nga një sulm rus me raketa në rajonin e Çerkasit.