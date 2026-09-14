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Dy turistë gjermanë, të cilët kishin humbur rrugën në një zonë malore pranë Qafë Mollës, janë lokalizuar dhe shoqëruar në një terren të sigurt nga Policia e Tiranës.
Rasti është raportuar rreth orës 20:15 të 13 shtatorit, kur policia shqiptare është njoftuar se dy turistët kishin nevojë për ndihmë pasi kishin humbur rrugën në një terren të vështirë, në zonën pas malit të Dajtit, transmeton Klankosova.tv.
Turistët u gjetën në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa policët u dhanë ndihmën e nevojshme dhe i shoqëruan drejt një zone të sigurt.