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Një ngjarje e rëndë ka tronditur një shkollë private në Gosen-Neu Zittau, në Brandenburg të Gjermanisë, ku dy persona kanë humbur jetën pas një sulmi të dhunshëm.
Sipas raportimeve të mediave gjermane dhe agjencisë dpa, viktimat janë një nxënëse 18-vjeçar dhe një burrë 30-vjeçar. Ky i fundit dyshohet se ka humbur jetën teksa po përpiqej të ndalonte autorin, raporton Bild, transmeton Klankosova.tv
Policia ka arrestuar një 19-vjeçar, i cili dyshohet se ishte ish-partneri i viktimës 18-vjeçare. Mediat lokale raportojnë se sulmi mund të ketë ndodhur me thikë, por autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje të plota mbi dinamikën dhe motivin e ngjarjes.
Kampusi i shkollës është rrethuar nga forca të shumta policore, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur ekipe të emergjencës dhe ekspertë të mjekësisë ligjore.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të sulmit dhe për të përcaktuar nëse ka persona të tjerë të plagosur. /Klankosova.tv