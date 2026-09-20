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Dy persona, të lindur në vitin 2003, janë dërguar në qendrën emergjente të Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pas plagosjes me mjet të mprehtë.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosova, Arbreshë Uka, të dy personat i janë nënshtruar ekzaminimeve të nevojshme mjekësore.
Njëri prej tyre është pranuar në Klinikën e Kirurgjisë Torakale, ndërsa personi tjetër është duke u observuar në Qendrën Emergjente.
Sipas të njëjtave burime, gjendja e tyre shëndetësore është stabile për momentin.