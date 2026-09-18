Lajmet e fundit
Sonte në Mitrovicë dy persona janë lënduar pas një përleshjeje me thikë.
Policia ka njoftuar se një person i dyshuar tashmë është arrestuar.
“Rreth orës 21:44, është raportuar për një përleshje në Sheshin ‘Mehë Uka’ në Mitrovicë, ku dy persona të moshës madhore kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor”, ka thënë zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Ai theksoi se sipas informatave të para, lëndimet dyshohet se janë shkaktuar nga një mjet i mprehtë.
“Policia ka identifikuar dhe arrestuar një person të dyshuar”, potencoi Zahiti. /Klankosova.tv