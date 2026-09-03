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Dy shtetas të Tajvanit, një grua 50-vjeçare dhe një burrë 37-vjeçar, janë gjetur të pajetë në një apartament në zonën qendrore të Shkupit.
Rasti është raportuar në organet e shtetit, pasi N.M. në apartament ka gjetur pa shenja jete nënën e saj dhe bashkëshortin e nënës së saj.
Të dy ishin raportuar si të zhdukur vetëm disa orë më herët. Sipas informacioneve nga MPB-ja, N.M. kishte raportuar zhdukjen e tyre po atë ditë, në orën 00:49.
Në vendngjarje është dërguar një ekip i SPB Shkup, ndërsa mjeku i Mjekësisë Ligjore ka konstatuar vdekjen. Gjatë kontrollit fillestar të trupave nuk janë vërejtur gjurmë të dukshme dhune.
Sipas njoftimit të Policisë, trupat e të ndjerëve janë dërguar për obduksion, i cili duhet të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.