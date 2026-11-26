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Dy shtetas të Serbisë janë ndaluar nga Policia e Kosovës në fshatin Stubëll të Gjilanit, pasi dyshohet se kishin hyrë në territorin e Kosovës duke shmangur kontrollet në pikat e rregullta kufitare.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 09:15, kur njësia policore gjatë patrullimit ka ndaluar një veturë në të cilën ndodheshin një mashkull dhe një femër, të dy shtetas të Serbisë, transmeton Klankosova.tv.
Pas ndalimit, të dy personat janë shoqëruar në stacion policor, ndërsa pas inicimit të rastit, me urdhër të prokurorit, janë dërguar në gjykatë për kundërvajtje, përmes procedurës së shpejtë.