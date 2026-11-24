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Dy raste të posedimit të substancave narkotike janë raportuar në Pejë dhe Deçan, ku policia ka konfiskuar gjithsej 11.6 gramë marihuanë dhe ka arrestuar tre persona.
Rasti i parë është regjistruar në rrugën “Adem Jashari” në Pejë, më 23 nëntor, rreth orës 00:05. Gjatë kontrollit të dy personave të dyshuar, policia ka gjetur dhe konfiskuar 4.8 gramë substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, një grinder, një thikë dhe dy telefona mobilë.
Pas intervistimit, me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Ndërkaq, rasti i dytë është raportuar në rrugën “Luan Haradinaj” në Deçan, po ashtu më 23 nëntor, rreth orës 10:00.
Gjatë kontrollit të një personi të dyshuar, policia ka gjetur dhe sekuestruar 6.8 gramë marihuanë.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar, ndërsa rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.