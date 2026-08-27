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Dy punëtorë të Aeroportit të Frankfurtit kanë vdekur nga malaria, pasi një shpërthim i rrallë i sëmundjes ka prekur gjashtë punonjës.
Sipas zyrtarëve gjermanë të shëndetit publik, besohet se mushkonjat që bartnin infeksionin kanë mbërritur në aeroport me një aeroplan, duke shkaktuar shpërthimin që u zbulua për herë të parë në korrik.
Një zëdhënës i operatorit të aeroportit, Fraport, konfirmoi për BBC-në se një punonjës kishte vdekur si pasojë e infeksionit. Më vonë, zyrtarët e shëndetit publik njoftuan se në mesin e personave të prekur kishin vdekur gjithsej dy persona.
Në aeroport janë vendosur kurthe për kapjen e mushkonjave. Insektet e kapura do të analizohen në laborator për të përcaktuar llojin dhe origjinën e tyre.
“U kemi dhënë të gjithë punonjësve informacione të plota dhe i inkurajojmë të konsultohen me mjekun nëse shfaqin ndonjë simptomë”, tha zëdhënësi i Fraportit për BBC-në.
Shpërthimi është duke u hetuar nga Departamenti i Shëndetit Publik të Frankfurtit.