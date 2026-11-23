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Policia e Kosovës ka njoftuar se dy persona në Vushtrri janë përleshur mes vete, duke i shkaktuar lëndime trupore njëri-tjetrit.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur pasditen e së dielës, ku pas një mosmarrëveshje, dy të dyshuarit kanë sulmuar njëri-tjetrin.
“Pas intervistimit me vendim të prokurorit njëri nga të dyshuarit dërgohet në mbajtje, ndërsa tjetri lirohet në procedurë të rregullt.”, thuhet në raport.
Ndaj tyre janë iniciuar rastet për lëndim të lehtë dhe të rëndë trupor. /Klankosova.tv