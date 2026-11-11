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Dy persona janë arrestuar në Prishtinë, nën dyshimin për përfshirje në veprën penale “Mashtrimi lidhur me pranimin e fondeve nga komuniteti ndërkombëtar”.
Sipas njoftimit, të dyshuarit, H.L. dhe T.M., shtetas kosovarë, dyshohet se në cilësinë e drejtorit dhe menaxherit të një kompanie kanë përfituar dy grante në vlerë të përgjithshme prej 575 mijë e 736 eurosh.
Hetimet kanë zbuluar dyshime se nga granti i parë, në vlerë prej 293 mijë e 500 eurosh, janë keqpërdorur 23 mijë euro, ndërsa nga granti i dytë, prej 282 mijë e 236 eurosh, dyshohet se janë keqpërdorur 39 mijë e 902 euro.
Sipas autoriteteve, keqpërdorimi i mjeteve është realizuar përmes raportimeve të rreme se shpenzimet për blerjen e makinerive ishin realizuar në tërësi.
“Nga këto dy grante, të dyshuarit kanë arritur të keqpërdorin mjete monetare në vlerë prej 62 mijë e 902 eurosh”, thuhet në njoftim.
Dy të dyshuarit janë intervistuar në praninë e avokatëve mbrojtës, ndërsa me urdhër të prokurorit të rastit u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, transmeton Klankosova.tv.
Rasti lidhet me hetimet e nisura më 4 tetor.