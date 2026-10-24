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Dy persona janë gjetur pa shenja jete gjatë ditës së djeshme në Prishtinë dhe Graçanicë, bëhet e ditur në raportin 24-orësh të Policisë.
Sipas raportit, në Prishtinë, policia është njoftuar nga emergjenca se një burrë ishte gjetur pa shenja jete në banesën e tij.
Ndërkaq, një rast i ngjashëm është raportuar edhe në Graçanicë, ku një burrë është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij.
Në të dyja rastet, me urdhër të prokurorit, trupat e pajetë janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion./Klankosova.tv