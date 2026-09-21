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Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë është zhvilluar nata e gjashtë e protestës kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta zgjati rreth dy orë, ndërsa gjatë gjithë tubimit u dëgjuan thirrjet “UÇK” dhe “Jo në emrin tim”.
Gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj, raportoi nga vendi i ngjarjes se në protestë kishte pjesëmarrës edhe nga Shqipëria, ndërsa numër i madh i qytetarëve kishin ardhur edhe nga Shkupi.
Gjatë protestës u mbajtën disa fjalime, ndërsa pati edhe interpretime të këngëve me tematikë kushtuar luftës çlirimtare të Kosovës.
Në mesin e folësve ishin Çlirim Haziri, organizator i protestës, studenti Bleard Meha, Aida Dërguti, Trim Syla, veteranja Shqipe Krasniqi, si dhe këngëtari Xhafer Ahmetaj./Klankosova.tv