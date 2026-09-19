Lajmet e fundit
Herolinda Rexhepi, organizatore e protestës së mbajtur sot në Cyrih të Zvicrës në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka thënë se protesta ka kaluar pa incidente dhe me pjesëmarrje të madhe të bashkatdhetarëve.
Në emisionin “Info Magazine” të Klan Kosovës, Rexhepi e ka përshkruar atmosferën e protestës si emocionale, duke thënë se emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit kanë qenë arsyeja që bashkatdhetarët janë mbledhur në Cyrih.
Ndjenja ka qenë shumë e mirë, ka qenë shumë emocionale. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, këta janë emrat që sot na kanë mbledhur këtu në mes të Cyrihut”, ka thënë Rexhepi.
Ajo ka theksuar se në protestë kanë marrë pjesë qytetarë nga kantone të ndryshme të Zvicrës, ndërsa organizimi, sipas saj, ka kaluar pa probleme.
Pjesëmarrja ka qenë me të vërtetë shumë e madhe nga plot bashkatdhetarë që jetojnë në kantone të ndryshme të Zvicrës. Kemi kaluar shumë mirë, ka pasur organizim perfekt dhe i kemi pasur dy orë të lejuara që të zhvillohet protesta”, është shprehur ajo.
Rexhepi ka folur edhe për paralajmërimet për pengesa të mundshme gjatë protestës, duke përmendur praninë e komuniteteve të ndryshme në Zvicër.
Këtu në Zvicër jetojnë kombësi të ndryshme, kombësi serbe, natyrisht edhe kombësi që kanë simpati për Serbinë dhe prandaj kemi marrë lajmërime të tilla se vetëm do të ketë pengesa. Por kemi kaluar shumë mirë. Policia zvicerane ka qenë pranë nesh dhe nuk ka pasur ndonjë incident të tillë”, ka thënë ajo.