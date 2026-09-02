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Dy operacione kundër kontrabandimit të mallrave janë finalizuar brenda 24 orëve në Gjirokastër, ndërsa dy persona janë arrestuar në flagrancë.
Në kuadër të operacionit “Akciza 1” dhe “Akciza 2”, u arrestuan 48-vjeçari M. P., banues në Fier dhe A. P., 57 vjeç, banues në Bradashesh të Elbasanit, shkruan rtsh.al, transmeton klankosova.tv.
Gjatë kontrolleve në automjetet e dy të arrestuarve, policia sekuestroi dhjetëra steka me cigare dhe puro, sasi duhani, medikamente, dhjetëra kilogramë kafe, pije alkoolike, materiale ndërtimi, produkte për mirëmbajtjen e automjeteve dhe produkte të ndryshme ushqimore.
Sipas policisë, mallrat që i nënshtrohen akcizës dhe produktet e tjera dyshohet se ishin kontrabanduar nga Greqia, pasi nuk dispononin dokumentacionin tatimor përkatës.
Automjetet që dyshohet se janë përdorur për transportin e mallrave, së bashku me produktet e sekuestruara, janë vënë në dispozicion të hetimit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme.