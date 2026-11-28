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Serie A, java e 13-të vazhdon sot me tri përballje interesante, ku në fokus do të jetë Lazio, liderja e kampionatit, si dhe Interi, që synon të vazhdojë garën për titullin.
15:00 – Frosinone – Parma
Frosinone dhe Parma përballen në një ndeshje shumë të rëndësishme për të dyja skuadrat. Vendasit renditen në vendin e shtatë me 20 pikë dhe synojnë të afrohen me zonën evropiane, ndërsa Parma është në vendin e 17-të me vetëm 8 pikë dhe kërkon të largohet nga zona e rrezikut.
18:00 – Torino – Lazio
Liderja e Serie A, Lazio, udhëton në Torino me synimin për të vazhduar sezonin e jashtëzakonshëm pa humbje. Skuadra e Gennaro Gattusos kryeson tabelën me 32 pikë, ndërsa Torino renditet në vendin e 13-të me 14 pikë. Vendasit kanë nevojë për rezultat pozitiv, por përballë kanë një nga skuadrat më në formë të kampionatit.
20:45 – Inter – Genoa
Interi e mbyll programin e sotëm me përballjen ndaj Genoas në San Siro. Skuadra e Cristian Chivut renditet e treta me 29 pikë, vetëm tri pikë larg lideres Lazio, dhe synon fitoren për të vazhduar presionin në garën për titull. Genoa vjen në këtë takim nga pozita e dhjetë me 16 pikë dhe do të mundohet të befasojë në transfertë.
Të tria ndeshjet e Serie A transmetohen live dhe ekskluzivisht në ArtMotion.